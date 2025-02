Samsung Galaxy S25 Ultra v testu: Proč se (ne)vyplatí upgrade z S24 Ultra

Reklama

Samsung Galaxy S25 Ultra přichází na trh jako nová vlajková loď jihokorejského výrobce. V našem detailním testu jsme porovnali výkon, fotoaparát a praktické využití oproti loňskému modelu Galaxy S24 Ultra. Zjistěte, zda se vyplatí upgrade na nejnovější model prémiové řady Galaxy.

Tento týden odstartoval prodej nejnovější vlajkové lodi. Jakožto technologický nadšenec mám už telefon pár dnů doma a stejně jako každé roky si kladu otázku, jestli měl upgrade smysl. Zatímco u předchozích generací byl až na výjimky vždy nějaký významný posun, tentokrát jsem ani po 3 dnech nenašel nic, z čeho bych si sedl na zadek.

Benchmark AnTuTu

Rozhodl jsem se tedy podrobit oba mobily testu v benchmarku AnTuTu. Novější Galaxy S25 Ultra celou dobu mírně vedla a test nakonec dokončila s víc než půlminutovým náskokem za 12 minut a 57 sekund, zatímco Galaxy S24 Ultra potřebovala 13 minut a 34 sekund.

Výsledky testů

Ze srovnání plyne, že nová Galaxy S25 Ultra je asi o 25 % rychlejší než Galaxy S24 Ultra. větší rozdíl ale naměříme u GPU a paměti, což vysvětluje, proč jsem měl pocit, že nárůst výkonu není dramatický. Tyto hodnoty totiž oceníte hlavně ve hrách a já hraju jen příležitostně jednoduché hry typu piškvorky a v nich se skutečně vylepšená grafika příliš neprojeví.

Úložiště

Jako další test jsem vyzkoušel test úložiště. Všimněte si prostředního obrázku, kde jsem nepostřehl, že má telefon málo volného místa. Je s podivem, jak výrazný dopad na výkon a naměřené skóre to mělo.

I tak je výkon nové Galaxy S25 Ultra o něco vyšší. V praxi to ale poznáte jen u rozsáhlých souborových operací. Já to ocenil při obnově dat v zabezpečené složce.

Benchmark je neúprosný a jasně ukazuje, že Galaxy S25 Ultra je poměrně výrazně výkonnější než Galaxy S24 Ultra. Jak to, že jsem to nepoznal při běžném používání: Říká se, že člověk si všimne nárůstu výkonu, až kdy rozdíl přesáhne 30 %, a to se tady nestalo. Navíc už předchozí model, na který jsem byl zvyklý, patřil ke špičce a měl vyladěný software. Dá se říct, že pro běžné používání už byl předchozí model vyladěný tak, že zlepšení už není prakticky možné.

To ale neznamená, že by nárůst výkonu byl k ničemu. Netestoval jsem například chování AI, protože Samsung letos váhá s aktualizací loňské řady a srovnával bych One UI 6.1 s nejnovějším One UI 7. A to by rozhodně nebylo fér. Dále jsem netestovat výdrž na baterii – opět nemá cenu srovnávat kus, který se ještě učí uživatelovy návyky s rok provozovaným mobilem.

Fotoaparát a video

Připomínáme, že srovnáváme mobil, který je v prodeji oficiálně 1 den a neobdržel ještě ani jednu aktualizaci s mobilem, který je na trhu už rok a je vyladěný.

Denní foto

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S25 Ultra

Portrét

U Galaxy S25 je portrétní režim měkčí a působí příjemněji.

Selfie

Galaxy S25 Ultra zachovává lépe barvy a celkově je fotografie přirozenější.

Makro

U focení makra nevidím zásadní rozdíl mezi jednotlivými modely.

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S25 Ultra

Denní video

Galaxy S24 Ultra vs Galaxy S25 Ultra

Noční foto

Galaxy S24 Ultra

Fotografie jsou více prokreslené, někdy až příliš doostřené a prosvětlené. Atmosféra noci je zachována, ale realita byla poněkud tmavší.

Galaxy S25 Ultra

Je zachována téměř dokonale atmosféra. Fotky jsou měkčí, s méně detailní kresbou. U některých záběrů mobil vůbec nezvládnul vysoký kontrast a svítící nápisy zanikly.

Docela dobře si vedl nový ultraširoký fotoaparát. Světelnost f/1,9 je trochu znát. Co je zajímavé, přestože v EXIFU hlásí stejné informace jako předchůdce, co se ohniska týče, ve skutečnosti mají fotografie trochu jinou perspektivu.

Noční video

Noční video Galaxy S24 Ultra vs S25 Ultra

Vyplatí se upgrade?

Pokud máte Galaxy S23 Ultra, mohl by vás zlákat rovný displej s eliminací odlesků a ještě větší rozdíl ve výkonu. V případě, že stále vlastníte Galaxy S22 Ultra, dává už upgrade smysl naprosto bez debat.

Pokud zohledním výstup fotoaparátu, jsem mírně rozpolcen. Na jednu stranu zvláště noční fotky jsou líbivější u Galaxy S24 Ultra, ale Galaxy S25 Ultra podává poměrně vyvážený výstup a je realističtější. Pokud na fotografie před publikováním na Instagram stejně plácnete nějaké filtry, nic upgradem nezískáte. Pro lidi jako jsem já, kteří ocení realistické podání s tím, že úprava později je možná vždy, je Galaxy S25 Ultra krokem správným směrem.

Galaxy S25 Ultra nabízí o 25 % vyšší výkon v AnTuTu benchmarku

Fotoaparát poskytuje realističtější podání barev, zejména v nočním režimu

Nový ultraširoký objektiv s clonou f/1.9 přináší lepší výsledky za zhoršených světelných podmínek

Pro majitele Galaxy S23 Ultra a starších modelů dává upgrade smysl

Využijete vyšší výkon Galaxy S25 Ultra?

Zdroj: vlastní