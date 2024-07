Telefony Galaxy S mají projít příští rok radikální změnou

Server Android Headlines tvrdí, že Samsung zruší prostřední model

Rozhodnutí by nedávalo příliš velký smysl, neprodává se totiž vůbec špatně

Samsung se v těchto chvílích usilovně připravuje na akci Galaxy Unpacked, kde dojde na představení hromady novinek včetně skládacích smartphonů Galaxy Z Flip6 a Z Fold6. Už nějakou dobu však slýcháme také o nadcházející řadě Galaxy S25, která by dle tvrzení serveru Android Headlines měla přijít o prostředního člena s přídomkem „Plus“.

První úniky informací pocházejí ze serveru Android Headlines, který objevil odkazy na modely Galaxy S25 a S25 Ultra v databázích IMEI. Tyto odkazy sice potvrzují, že Samsung chystá více variant pro různé regiony – Jižní Koreu, Evropu a USA, avšak se v nich nikde nehovoří o modelu Galaxy S25 Plus. Na základě těchto (a zřejmě i dalších) informací, server prohlásil, že řada Galaxy S projde příští rok radikální změnou a model Plus vůbec nevyjde.

Tyto informace je ale potřeba brát s rezervou. Server GalaxyClub totiž naopak tvrdí, že je Galaxy S25 Plus standardně ve vývoji a dostane modelové číslo SM-S936. Bylo by s podivem, kdyby Samsung zanevřel na pluskový model, který se letos navíc dočkal mnohých vylepšení a rozhodně se nedá říct, že by se špatně prodával. Vždyť loni se prostředního modelu prodalo téměř 5 milionů kusů, což je sice asi polovina oproti základnímu telefonu, avšak jde stále o vysoké číslo, které by mohla spousta jiných výrobců vlajkových telefonů závidět.

Jak se těšíte na telefony řady Galaxy S25?

Zdroj: Android Headlines, GalaxyClub