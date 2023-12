Samsung u svých vlajkových telefonů vcelku logicky používá vlastní snímače ISOCELL, některé z nich následně prodává i konkurenci. U řady Galaxy S22 jsme mohli vidět hlavní 50MP senzor ISOCELL GN5, u letošních modelů Galaxy S23 to byl pak 50MP ISOCELL GN3 (respektive u modelů Galaxy S23 a S23+), který je jeho vylepšenou revizí. Stejný snímač bude s nejvyšší pravděpodobností použit i u řady Galaxy S24. V roce 2025 se ale máme dočkat obrovské změny.

Samsung se měl totiž v případě vlajek interně rozhodnout pro snímače od konkurenčního Sony. Tvrdí to poměrně spolehlivý leaker Revegnus, dle něhož by mohlo Sony se Samsungem pracovat na speciální verzi čipu IMX890, který používají například telefony jako Nothing Phone (2) či OnePlus Nord 3.

Great news: The S25 and S25+ will no longer use the dreadful GN3 sensor; instead, they will feature Sony’s image sensor. I’m very happy! https://t.co/P6pxMEmyMl

— Revegnus (@Tech_Reve) December 3, 2023