Galaxy S25 FE je na trhu jen pár týdnů, přesto v Česku brutálně zlevnil! Má slušné foťáky a solidní výkon Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S25 FE zlevnil z původních 18 790 Kč na 12 577 Kč u menších eshopů s EU distribucí Telefon nabízí AMOLED 120Hz displej, Exynos 2400 a 7 let aktualizací Samozřejmostí jsou funkce z balíčku Galaxy AI i solidní fotoaparáty Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.10.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Samsung Galaxy S25 FE od svého zářijového uvedení (za 18 790 Kč) výrazně zlevnil. Zatímco oficiální distribuce si stále účtuje přes 16 000 Kč, menší eshopy na Heurece ho nabízejí už od 12 577 Kč z EU distribuce. To je slušný pokles, ale zároveň to pořád není cena, za kterou by Galaxy S25 FE bylo jasnou volbou. Pojďme si rozebrat, co za ty peníze dostanete a jestli to dává smysl, když můžete mít za stejné peníze například Xiaomi 15T. Co nabízí Galaxy S25 FE Galaxy S25 FE je vyšší třída s některými prvky z vlajkové kategorie. Má 6,7″ AMOLED displej s rozlišením 2340 × 1080 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz (tentokrát s LTPO, tedy dynamickou frekvencí). Maximální jas je podle kolem 1 350 nitů, což je solidní. Displej je chráněn Gorilla Glass Victus+, telefon má certifikaci IP68 a kovový rám, takže působí prémiově. Uvnitř pracuje Samsung Exynos 2400, což je čipset, který Samsung používá i v Galaxy S24 (v Evropě). Jde o 4nm procesor s 10 jádry, který v benchmarkech dosahuje slušných výsledků, ale v praxi má občas problémy s tepelným řízením. Na běžné používání je ale poslední FE hodně svižné a se záseky nebude žádný problém. CHCI S25 FE V AKCI Fotoaparáty tvoří 50MPx hlavní snímač s OIS, 12MPx ultraširokoúhlý objektiv a 8MPx teleobjektiv se 3× optickým zoomem. Hlavní foťák si vede dobře za denního světla, selfie kamerka (12 MPx) je velmi dobrá. Problém je teleobjektiv – má jen 8 MPx, což je málo na detail při přiblížení a navíc je senzor prťavý. Jako nouzovka poslouží lépe než digitální výřez, ale neočekávejte od něj zázraky. Baterie a nabíjení: nejslabší místo Tady Galaxy S25 FE trochu zaostává. Baterie má kapacitu pouze 4 900 mAh, což je méně než většina konkurence (běžně 5 000–5 500 mAh). Na jedno nabití však stále minimálně den vydrží. Horší je nabíjení. 45W kabelové nabíjení zní slušně, ale Samsung ho nějak divně implementoval – telefon se podle testů nabíjí pomalu a při intenzivním používání se také rychle vybíjí. Bezdrátové nabíjení chybí, což je v této cenové kategorii překvapivé. Pro koho je Galaxy S25 FE vhodný Galaxy S25 FE dává smysl jen pro konkrétní skupinu uživatelů: Chcete zůstat v Samsung ekosystému: Pokud máte Samsung hodinky, tablet nebo sluchátka, integrace funguje dobře. Záleží vám na dlouhé podpoře: Samsung slibuje 7 let aktualizací Androidu, což je víc než u většiny konkurence (Xiaomi 4 roky, Honor 4 roky, Realme 4 roky). Preferujete Samsung One UI: Pokud máte rádi nadstavbu One UI s funkcemi jako Galaxy AI, DeX nebo Good Lock, je to plus. CHCI S25 FE V AKCI Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Samsung Samsung Galaxy S25 FE slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.