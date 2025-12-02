Je tohle nejlepší mobil za 15 tisíc? Ultratenký S25 Edge má 200MP foťák a Snapdragon 8 Elite Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S25 Edge v EU distribuci od 15 550 Kč (s CZ distribucí od cca 18 000 Kč, původně 31 990 Kč) Nejtenčí Samsung vlajka (5,8 mm) s 200MPx fotoaparátem a Snapdragonem 8 Elite Za 15 tisíc zajímavá alternativa k budget vlajkám, ale s výraznými kompromisy v baterii a výdrži Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 2.12.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Samsung Galaxy S25 Edge přišel v květnu 2025 za 31 990 Kč jako nejtenčí Samsung vlajka (5,8 mm). Po poklesu na 15 550 Kč z EU distribuce nebo cca 18 000 Kč s CZ distribucí se stal zajímavou alternativou. Dostanete 200MPx hlavní fotoaparát z Galaxy S25 Ultra, Snapdragon 8 Elite a prémiovou konstrukci. Konkurenční iPhone Air je o 10 tisíc dražší a má jen jeden foťák. Je Galaxy S25 Edge rozumná volba, nebo jen designový experiment? Design: 5,8 mm tenký zázrak s kompromisy Galaxy S25 Edge je nejtenčí Samsung telefon – měří pouhých 5,8 mm a váží 163 gramů. To je dramaticky tenčí než konkurence. Konstrukce kombinuje titanový rám, Gorilla Glass Ceramic 2 vpředu a Victus 2 vzadu. Zde však přichází hlavní problém – kvůli tenčímu tělu trpí výdrž a chlazení. Baterie má jen 3 900 mAh (méně než základní S25) a umí jen 25W nabíjení. To jsou velké kompromisy za design. 200MPx fotoaparát: vynikající, ale chybí teleobjektiv Hlavní foťák přebírá 200MPx senzor z Galaxy S25 Ultra. Fotky jsou ostré, detailní, barvy živé. Za 15 tisíc patří mezi nejlepší fotomobily v cenové kategorii. Video je taky výborné. CHCI S25 EDGE V AKCI Ale – chybí teleobjektiv. Máte jen 12MPx ultraširokáč a digitální zoom do 10×. S25 Ultra má 100× Space Zoom, základní S25 má 30×. Výkon: Snapdragon 8 Elite s problémy přehřívání Snapdragon 8 Elite s 12GB RAM funguje výborně – v benchmarcích drží krok s S25 Ultra. Ale při delší zátěži procesor přehřívá a throttluje až o 25 %. Kondenzované chlazení nestíhá odvádět teplo. Pro koho má Galaxy S25 Edge smysl? Kupte, pokud chcete zkusit něco nového a jiného, oceníte tenký, lehký design a hlavně fotíte – 200MPx hlavní foťák za 15 tisíc je skvělá hodnota. Video je taky výborné a One UI 8 je nejlepší Android nadstavba. Pokud však potřebujete spolehlivou výdrž, chcete teleobjektiv (chybí) nebo hrajete náročné hry (přehřívání a throttling), mrkněte se radši třeba na Xiaomi 15T Pro. CHCI S25 EDGE V AKCI Verdikt: designový experiment se skvělým fotoaparátem Za 15 550 Kč z EU distribuce nebo 18 000 Kč s CZ distribucí je Galaxy S25 Edge zajímavá volba pro lidi, kteří chtějí něco jiného. Sleva z původních 31 990 Kč je brutální. Dostanete 200MPx fotoaparát, Snapdragon 8 Elite, prémiové materiály a ultra-tenké tělo. Ale – malá baterie, přehřívání, chybějící teleobjektiv a pomalé nabíjení jsou velké kompromisy. CHCI S25 EDGE V AKCI Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce Samsung Samsung Galaxy S25 Edge slevy Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.