Samsung Galaxy S25 Edge oficiálně dorazil do Česka. Cenou vás ale nepotěší Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S25 Edge dorazil do českých obchodů 15. srpna 2025 za cenu od 31 499 Kč EU distribuce stejného telefonu se už prodává pod 20 tisíc korun Ultra tenký smartphone s tloušťkou 5,8 mm nabídne 200Mpx fotoaparát a Snapdragon 8 Elite Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 18.8.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Samsung oficiálně oznámil příchod svého nejtenčího telefonu Galaxy S25 Edge na český trh. Elegantní smartphone, který jsme poprvé viděli v polovině května, byl u nás uveden koncem minulého týdne. Minulý měsíc jsme vás exkluzivně informovali, že se telefon objevil v nabídce Alzy, což správně naznačovalo jeho příchod k nám. Bohužel výrobcem doporučené české ceny nejsou zrovna konkurenceschopné. Vysoké české ceny vs. levnější EU distribuce Samsung pro český trh stanovil ceny na 31 499 Kč za verzi 256 GB a 34 499 Kč za model s 512 GB. Do 31. srpna sice platí zahajovací sleva, která ceny sníží na 23 999 Kč respektive 26 999 Kč, ale i to je výrazně více, než za kolik se prodává telefon z EU distribuce. Evropské verze Galaxy S25 Edge totiž už znatelně klesly pod hranici 20 tisíc korun, což představuje úsporu několika tisíc oproti oficiální české distribuci i po slevě. Jediným benefitem české verze je záruka přímo od Samsungu a bonus v podobě šestiměsíčního předplatného Google AI Pro s 2TB cloudovým úložištěm zdarma. KOUPIT GALAXY S25 EDGE NA ALZE Rekordně tenká konstrukce s titanovým rámem Galaxy S25 Edge vyniká tloušťkou pouhých 5,8 milimetru a hmotností 163 gramů. Titanový rám zajišťuje vysokou pevnost navzdory extrémně štíhlému profilu. Displej chrání sklokeramický materiál Corning Gorilla Glass Ceramic 2 a telefon si zachovává certifikaci IP68 pro odolnost proti vodě a prachu. Kvůli tenkému tělu Samsung přepracoval téměř všechny komponenty včetně chladicího systému. Nová odpařovací komora je tenčí, ale širší, aby zvládla odvádět teplo z procesoru Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Ten doplňuje 12 GB operační paměti a úložiště s kapacitou 256 nebo 512 GB. 200megapixelový fotoaparát převzatý z řady Ultra Hlavní 200Mpx širokoúhlý objektiv s clonou f/1,7 a optickou stabilizací nabízí o 40 % vyšší jas při nočním focení než standardní Galaxy S25. Doplňuje jej 12Mpx ultra širokoúhlá kamera s automatickým ostřením, která zvládne i makro snímky. Přední kamera má rozlišení 12 Mpx. Telefon využívá obrazový procesor ProVisual Engine stejně jako ostatní modely řady S25. Součástí výbavy jsou AI funkce včetně Audio Eraser pro odstranění nežádoucích zvuků z videí nebo Drawing Assist pro kreativní úpravy. Slabší baterie jako daň za tenký design Displej s úhlopříčkou 6,7 palce využívá technologii Dynamic AMOLED 2X s QHD+ rozlišením a adaptivní obnovovací frekvencí 1–120 Hz. Maximální jas dosahuje 2 600 nitů. Největším kompromisem je baterie s kapacitou pouze 3 900 mAh, což je méně než u základního Galaxy S25. Nabíjení podporuje maximální výkon 25 W – telefon se na 55 % nabije za 30 minut. Nechybí bezdrátové nabíjení ani funkce Wireless PowerShare pro sdílení energie s jinými zařízeními. Nahradí Edge v budoucnu model Plus? Samsung Galaxy S25 Edge je v Česku dostupný ve dvou barvách – Šedý titan a Černý titan. Podle neoficiálních informací by model Edge mohl v příští generaci Galaxy S26 nahradit současnou variantu Plus, která se dlouhodobě potýká s nižším zájmem zákazníků (dle dřívějších zpráv z Korey však ani S25 Edge není zrovna prodejním hitem). Pokud vás ultra tenký design láká, rozhodně zvažte nákup levnější EU verze. Rozdíl několika tisíc korun je výrazný a jediné, o co přijdete, je oficiální česká záruka a bonus v podobě předplatného Google AI Pro. KOUPIT MOBIL ŘADY GALAXY S25 Koupíte si Galaxy S25 Edge za oficiální cenu, nebo raději sáhnete po levnější EU verzi? Zdroj: Samsung O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář android telefon Qualcomm snapdragon 8 Elite Samsung Samsung Galaxy S25 Edge vlajková loď Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. POCO X7 (Pro) přichází do Česka! Za skvělou cenu nabídnou nejen vysoký výkon Adam Kurfürst 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.