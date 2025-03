Za luxus se platí: Tenoučký Samsung Galaxy S25 Edge nebude vůbec levný, unikly evropské ceny

Samsung v průběhu lednového Galaxy Unpacked překvapil odhalením tenkého smartphonu Galaxy S25 Edge, který by měl vlajkovou rodinku zařízení doplnit už příští měsíc. Jeho hlavním lákadlem bude tenčí konstrukce, s níž se pokusí konkurovat údajnému iPhonu 17 Air, na němž se má v současné době pracovat v americkém Cupertinu. V souvislosti s cenou bude telefon po vzoru jablečného soka razit heslo „za luxus se platí“.

V hlavní roli konstrukce a design

Že Samsung Galaxy S25 Edge (dříve přezdívaný Samsung Galaxy S25 Slim) nebude žádná levná hračka, bylo každému tak nějak jasné už při odhalení. Telefon sice disponuje pouze dvěma zadními fotoaparáty, ale na to se tady nehraje. Novinka se pokusí zaujmout tloušťkou těla kolem 5,5–6 mm a prémiově působícím designem. Chybět jí nicméně nebude vlajkový procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite, díky němuž bude schopna poskytnout fantastický výkon.

Cena? V přepočtu od 30 tisíc Kč!

Samsung Galaxy S25 Edge by mohl začínat na zhruba 30 tisících korunách. S informací přišel server Android Headlines, podle něhož bude telefon v konfiguraci 12/256GB stát něco mezi 1 200 a 1 300 eury (v přepočtu jde o rozmezí od 30 000 do 32 500 Kč). Dražší varianta s dvojnásobnou kapacitou úložiště by pak měla vyjít na přibližně 1 300 až 1 400 eur, v přepočtu by tedy mohla stát až 35 000 Kč.

Telefon, který nikdo nechce?

Čtvrtý člen vlajkové řady tedy bude dražší než model Galaxy S25+, který disponuje teleobjektivem a větší baterií, ale současně by dávalo smysl, kdyby vycházel levněji než Galaxy S25 Ultra. Vrcholný model se však v Česku dá aktuálně pořídit za méně než 30 tisíc korun ve verzi 12/256GB, přičemž nepředpokládám, že by se našlo hodně zájemců, kteří by si v takové situaci raději pořídili podobně naceněný, ale co do výbavy výrazně horší Galaxy S25 Edge.

Údajně uniklé ceny ve mně vzbuzují dojem, že Samsung Galaxy S25 Edge bude přesně tím modelem, který bude na první dobrou působit lákavě, ale když přijde na rozhodování mezi ním a jeho sourozenci, uchýlí se pro jeho koupi pouze málokdo. Na základě všech dosavadních zpráv jej vnímám spíše jako zařízení pro nadšence a fanoušky Samsungu nežli jako smartphone pro běžné uživatele.

Jak zatím působí Samsung Galaxy S25 Edge na vás?

Zdroj: Android Headlines, Future (zdroj náhledového obrázku)