Samsung Galaxy S24 Ultra se pořádně zlepší! Aktualizace požehná fotoaparátům

Vlajková loď Samsung Galaxy S24 Ultra se na trh dostala začátkem letošního roku a od té doby postupně dostává aktualizace, které neustále zlepšují nejrůznější aspekty její výbavy. Zaměřují se především na fotoaparáty, jejichž schopnosti se stávaly terčem kritiky ze strany samotných uživatelů. Podle mnohých telefon vyšel s nedostatečnými optimalizacemi a doručoval tak horší výsledky, než by se od něj očekávalo.

Některým problémům už má naštěstí brzy zazvonit konec. Jak totiž informoval uznávaný leaker Ice Universe, srpnová aktualizace pro Samsung Galaxy S24 Ultra má fotoaparátům výrazněji požehnat.

V praxi to znamená, že se majitelé jednoho z nejlepších telefonů současnosti dočkají lepšího vyvážení bílé, kvalitnějšího HDR, optimalizace přeexponování a zdokonalení zoomu při nahrávání videí. Samsung si měl posvítit také na detekci obličeje a práci s ní.

The August update of Samsung Galaxy S24 Ultra is about to be launched, and the camera has been improved a lot

This includes white balance optimization, HDR optimization, over-processing optimization, overexposure optimization, face optimization and video zoom optimization.…

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 6, 2024