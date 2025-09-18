TOPlist

Chcete vlajkový Samsung? Loňský Galaxy S24 FE zlevnil v Česku pod 10 tisíc!

  • Samsung Galaxy S24 FE 5G je nyní dostupný za pouhých 9 743 Kč - polovina původní ceny 18 999 Kč
  • Nabízí prémiové funkce včetně 6,7" Dynamic AMOLED 2X displeje, AI funkcí a procesoru Exynos 2400e
  • Telefon je v EU distribuci s kompletní 2letou zárukou a dopravou zdarma

18.9.2025 06:00
Ikona komentáře 3
Galaxy S24 FE

Hledáte prémiový Samsung, ale nechcete utratit majlant? Máme pro vás skvělou zprávu – Samsung Galaxy S24 FE 5G je nyní dostupný za pouhých 9 743 Kč na Krytoland.cz. To představuje ohromující slevu téměř 50 % oproti původní ceně 18 999 Kč z loňského roku. Za tuto cenu získáte téměř plnohodnotnou vlajkovou loď s prémiovými funkcemi, které najdete i u mnohem dražších modelů.

Co nabízí za tuto mimořádnou cenu?

Samsung Galaxy S24 FE přináší řadu prémiových funkcí, které byste u telefonů v této cenové kategorii nečekali. 6,7palcový Dynamic AMOLED 2X displej s rozlišením 2340 × 1080 pixelů nabízí živé barvy, vysoký kontrast a vynikající jas i na přímém slunci. Displej disponuje obnovovací frekvencí 120 Hz, což zajišťuje plynulé animace a skvělý zážitek při hraní her. Za původní cenu displej nebyl moc dobrý, ale pod 10 tisíc byste těžko hledali něco lepšího.

samsung galaxy s24 fe barevne varianty na modrem pozadi

O výkon se stará solidní 8jádrový procesor Exynos 2400e s maximální frekvencí 3,1 GHz, doplněný o 8 GB RAM. Tato kombinace zajišťuje plynulý chod i při náročném multitaskingu a hraní moderních her.

Vynikající fotoaparáty s AI podporou

Samsung Galaxy S24 FE zaujme i fotoaparáty Hlavní 50MP fotoaparát je velmi dobrý doplňují ho širokoúhlý a teleobjektiv, které nabízejí všestrannost v různých fotografických situacích. Přední 10MP selfie kamera pořizuje ostré a detailní autoportréty.

Prémiová výbava a dlouhá výdrž

Telefon disponuje baterií o kapacitě 4700 mAh, která bez problémů vydrží celý den intenzivního používání. Podporuje bezdrátové nabíjení, což přináší větší flexibilitu při dobíjení. Potěší také certifikace IP68, která zajišťuje odolnost proti prachu a vodě – telefon vydrží ponoření do 1,5 metru vody po dobu až 30 minut.

Prémiový design je doplněn ochranným sklem Corning Gorilla Glass Victus+ na přední i zadní straně, které chrání telefon před poškrábáním a drobnými pády. Stereo reproduktory poskytují kvalitní zvukový zážitek při sledování videí nebo hraní her.

Bezkonkurenční poměr cena/výkon

S cenou 9 743 Kč představuje Samsung Galaxy S24 FE aktuálně nejlepší poměr cena/výkon v kategorii Samsung telefonů. Navíc získáte dopravu zdarma a možnost vrácení do 14 dnů bez udání důvodu. Telefon přichází s plnou 2letou zárukou poskytovanou prodejcem.

⏰ Akce končí: Do vyprodání zásob!

Co říkáte na možnost pořídit si prémiový smartphone Samsung za méně než 10 000 Kč?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
