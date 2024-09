Samsung Galaxy S24 FE má specifikace hodné bestselleru

Vyjde už brzy, ale dle čerstvých informací vůbec nepotěší cenou

O zákazníky tak bude muset bojovat proti atraktivnější konkurenci

Velký únik v srpnu vrhnul světlo na dlouze diskutovaný smartphone Samsung Galaxy S24 FE. Odlehčená verze letošních vlajkových lodí by se měla představit už co nevidět, a to s prémiově působícím designem a poměrně slušným hardwarem. Svou možná až příliš ambiciózně nastavenou cenou si ale boj s konkurencí významně zkomplikuje.

Samsung Galaxy S23 FE byl vloni vypuštěn na trh s cenou 16 990 Kč v základní verzi 8/128GB. Už v té době si kvůli tomu vysloužil notnou dávku kritiky a než o tisíce zlevnil, nešlo o příliš atraktivní koupi. Podle uznávaného leakera Rolanda Quandta ze serveru WinFuture se u jeho nástupce navíc dočkáme zdražení, a to ne zrovna ledajakého. V Německu se má jeho doporučená cena zvednout o 100 eur (asi 2 500 Kč). Ve finále tak má stát 799 eur (v přepočtu 20 100 Kč).

Samsung Galaxy S24 FE měl s ořezanou variantou vlajkového čipsetu Exynos 2400, 6,7″ AMOLED displejem s maximálním jasem 1 900 nitů a 120Hz frekvencí či o poznání lepší výdrží baterie dobře nakročeno stát se trhákem. Pokud se ale jeho cena přiblíží ke 20 tisícům, nejsme si zrovna jisti, jak bude konkurovat takovému Xiaomi 14T Pro, jež sice může být ještě krapet dražší, ale zato snad ve všech ohledech lepší, kolikrát i výrazně.

Koupili byste si Samsung Galaxy S24 FE?

Zdroj: WinFuture