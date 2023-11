Samsung v tuto chvíli pracuje na řadě Galaxy S24

Údajně spolupracuje s AMD a Qualcommem

Do vlajkových mobilů se totiž chystá technologie FSR

Ještě před několika lety bylo naprosto nemyslitelné, abychom si na telefonech zahráli velké AAA tituly z konzolí a počítačů, ale vypadá to, že jsme tomu blíže než kdy dříve. Společně s iPhony 15 Pro jsme se totiž dočkali uvedení her jako Death Stranding, Resident Evil Village či Assassins Creed: Mirage právě na jablečné mobilní telefony. To vzbudilo na mobilní scéně obrovský poprask a vypadá to, že se konzolových her dočkáme i na Androidech.

Z hlediska vývojářů by to dávalo velký smysl. Proč neprodat potenciální statisíce kopií navíc na mobily? Právě telefony jsou totiž největším herním trhem, možnost připojení telefonu k televizi a následném hraní velkých her zní velmi lákavě, příležitostní hráči by nemuseli utrácet za konzole a přesto by si mohli zahrát téměř cokoliv, nevoní-li jím cloud gaming.

A právě s tím pomůže Samsung. Do řady Galaxy S24 se totiž kromě extra výkonného Snapdragonu 8 Gen3 chystá také technologie AMD FSR. V těchto okamžicích údajně jihokorejský gigant spolupracuje právě s AMD a Qualcommem, aby se podařilo technologii přizpůsobit mobilnímu hardwaru. A co to vlastně jde? FSR (FidelityFX Super Resolution) je konkurencí pro Nvidia DLSS a využívá upscaling, který zvyšuje kvalitu obrazu při nižším rozlišení. V praxi tedy nebude potřeba takový výkon k tomu, aby bylo na telefonech možné rozchodit i ty nejnáročnější hry, zároveň se sníží spotřeba energie, takže bychom se mohli dočkat i lepší výdrže baterie.

Snapdragon 8 Gen3 je sám o sobě extrémně výkonný a navíc podporuje ray tracing. Vypadá to, že se příští rok máme opravdu na co těšit a upřímně doufám, že se Samsung už teď dohodl s nějakým vydavatelem na podmínkách a bude demonstrovat FSR na nějakém konkrétním titulu, nikoliv jen v benchmarku.

