Samsung dle posledních informací představí řadu Galaxy S24 o měsíc dříve

Společně s One UI 6.1 nového hlasového asistenta, který bude lepší než Bixby

Díky novému Exynosu nabídnou telefony hromadu nových AI vychytávek

Před pár dny nám Samsung představil čipset Exynos 2400, který by se měl poprvé ukázat v řadě Galaxy S24, tedy minimálně v evropských verzích vyjma Ultra modelu, který dostane po celém světě Snapdragon 8 Gen3. Alespoň to tvrdí nejnovější spekulace. Dle leakera Ice Universe přinese tento čipset výrazné vylepšení výkonu AI. Je prý také docela možné, že Samsung své nadcházející počiny označí jako AI telefony.

Nový Exynos 2400 se pyšní 14,7násobným zvýšením výkonu umělé inteligence a Ice Universe tvrdí, že Samsung představí společně s nadstavbou One UI 6.1 nového hlasového asistenta, který bude mnohem lepší než Bixby a zároveň se můžeme těšit na spoustu AI vychytávek. Co konkrétně tím leaker myslí není úplně jasné, ale dalo by se předpokládat, že budou mít funkce co do činění s fotoaparáty a aplikacemi od Samsungu.

Exynos 2400 – OFFICIALLY ANNOUNCED!

Co se týče samotných specifikací, Exynos 2400 nabízí grafický čip Xclipse 940 s podporou ray tracingu a počítat lze také s celkem 10 CPU jádry, přičemž tím hlavním by mělo být Cortex-X4 taktované na 3,1 GHz. Telefony řady Galaxy S24 se mají odhalit příští rok v lednu.

Jak se těšíte na řadu Galaxy S24?

Zdroj: GSMArena, Ice Universe