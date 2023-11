Samsung Galaxy S24 – AI revoluce se zásadním omezením?

Samsung Galaxy S24 bude patřit k nejlepším telefonům roku 2024

Spekuluje se o větším využití AI, procesory mají obrovský potenciál

Používání funkcí umělé inteligence možná bude mít háček

Představení řady Samsung Galaxy S24 se rychle blíží a o telefonech toho víme stále více. K nejdůležitějším informacím patří ty o procesorech, Samsung Galaxy S24 Ultra má nabídnout hvězdný Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, nižší modely budou v našich končinách vybaveny procesory Exynos.

Nejvyšší model by měl nabídnout titanový rám, to je materiál budoucnosti a vůbec mi nevadí inspirace u společnosti Apple. Ostatně na titan vsadilo u nejnovějšího topmodelu i Xiaomi. Vítám využití AI, tohle je správný směr. Ale Samsung zvažuje jedno zásadní omezení. Radost mít nebudete…

Samsung is actively pursuing the option of offering the on-device AI features of the S24 as a ‘subscription’ service. — Revegnus (@Tech_Reve) November 6, 2023

U Samsungu totiž přemýšlí, že by AI funkce nabídli formou předplatného. Zaplatíte měsíčně poplatek a můžete svůj Galaxy S24 využívat naplno včetně umělé inteligence. Neplatíte a zůstane vám v rukou skvělý stroj, na AI si ale nesáhnete. V tuto chvíli není jisté, že Samsung se touto cestou skutečně vydá.

Umím si navíc představit kompromis, kdy část funkcí bude bezplatná a pouze to nejzajímavější bude zpoplatněné. A záleží na cenové politice, pár desetikorun měsíčně by mi nevadilo, pár stokorun měsíčně by mohlo odradit i část fanoušků Samsungu. A nejenom od používání AI, ale od nákupu řady Galaxy S24. Jsem zvědav, jestli bude Samsung odvážný a předplatné nabídne. Ve světě chytrých telefonů by to mohlo znamenat hned dvě revoluce současně…

Zaplatili byste Samsungu za využívání AI?

Zdroj: phonearena