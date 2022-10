Čas neskutečně letí. Do představení řady Galaxy S23 zbývají podle dostupných informací přibližně tři měsíce, takže se pochopitelně začíná objevovat čím dál větší množství úniků informací. Ta nejnovější pochází od důvěryhodného leakera Rosse Younga.

Podle něj budou mobily Galaxy S23 a Galaxy S23 Plus k dispozici ve čtyřech barevných provedeních – černé, béžové, zelené a světle růžové. To by znamenalo, že se příští rok nedočkáme bílé verze. Tu by si teoreticky mohla firma schovat pro Galaxy S23 Ultra. Není to tak dávno, co se na internetu objevily první rendery, které odhalují nový design zadní strany, který můžeme znát z levnějších mobilů řady Galaxy A.

Co se týče hardwaru, pod kapotou by měl tentokrát i v Evropě tikat čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 a dočkat bychom se měli také větších baterií (u Galaxy S23 Plus se hovoří o 4700 mAh), což by v kombinaci s efektivnějším čipsetem mělo dávat lepší výdrž. To ale zatím pouze spekulujeme.

Jak se těšíte na řadu Galaxy S23?

Zdroj: gizmochina.com