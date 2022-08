Dostane Samsung Galaxy S23 Ultra plochý displej?

Psal se rok 2014 a na trhu bodoval telefon Galaxy S5, když firma Samsung naposledy prodávala vlajkové mobily řady S pouze s obyčejným plochým displejem. Následující roky a některé modely už se vždy dočkaly většího či menšího zakřivení obrazovky na okrajích a tento trend trvá doteď. I u série Galaxy S22, jejíž Ultra varianta s vlastním perem S Pen zastupuje i ukončenou řadu Note. Právě snaha o praktičtější používání pera by mohla nakonec teoreticky vést k tomu, že nadcházející Galaxy S23 Ultra dostane plochý displej.

Úvaha vychází z tvrzení uznávaného “leakera” Ice universe, který na Twitteru uvedl, že Samsung hodlá u nové vlajky rozměrově zesílit kovový rámeček a tím pádem redukovat zaoblení obrazovky. I když není zmíněn přímo plochý displej, také toto řešení se logicky nabízí a na internetu probírá.

The biggest change of the S23 Ultra is the increase in the width of the middle frame, which means that the curved part of the glass will be reduced. pic.twitter.com/Gahw0MzL1D

— Ice universe (@UniverseIce) August 28, 2022