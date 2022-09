Vzhled řady Galaxy S23 už není tajemstvím. Líbí se vám?

Do představení řady Galaxy S23 zbývá necelý půlrok, což je ve světě technologií poměrně dlouhá doba. Novinky mají podle nejnovějších informací přijít spíše s minoritními změnami a leakeři se v tuto chvíli dohadují, zda se Samsung rozhodne do nich nasadit pouze Snapdragony, nebo přece sáhne (minimálně v Evropě) po Exynosech.

Nyní se ale na internetu objevily první rendery modelů Galaxy S23 a Galaxy S23+, takže si můžeme udělat přibližný obrázek o tom, jak budou oba dva mobily vypadat. Už na první pohled si můžeme všimnout toho, že na zadní straně chybí typický ostrůvek, který byl součástí posledních tří generací, vyjma Galaxy S22 Ultra. A právě po tomto modelu by měla celá řada design zdědit. Jihokorejská firma nám podobný vzhled ukázala už u telefonů řady Galaxy A a vlajky budou tedy zřejmě následovat.

Celkové rozměry základního Galaxy S23 mají činit 146,3 x 70,8 x 7,6 mm, takže se bude stále jednat o velmi kompaktní vlajku. Téměř stejná zůstává velikost také u většího Plus modelu. Otázkou je, zda se firmě podaří vměstnat do malého těla větší baterii. To je totiž jednoznačně největší mínus aktuální řady.

Co říkáte na design řady Galaxy S22?

