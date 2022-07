Od vydání řady Galaxy S22 uplynulo už několik měsíců a tak se logicky začíná spekulovat o tom, s čím by měla přijít další generace, Galaxy S23. Podle hned několika zdrojů bychom se měli i v Evropě dočkat čipsetu od Qualcommu a Exynosy by se vůbec neměly v nadcházejících vlajkových lodích objevit. Důvod je přitom jednoduchý.

Z řady Galaxy S23 mají zmizet čipy Exynos

Jako první přišel s touto informací spolehlivý analytik Ming-Chi Kuo. Ten se ve svém novém příspěvku na Twitteru rozepsal o tom, že Snapdragon 8 Gen2, který má mimochodem na starosti TSMC bude ve všech směrech výrazně lepší než chystaný Exynos 2300. Pokud by měl být rozdíl opravdu nějak extra výrazný, ať už se bavíme o výkonu nebo energetické efektivitě, má Samsung záložní plán a to ten, že do všech vlajkových mobilů pošle právě Snapdragon 8 Gen2, což by jistě ocenil nejeden evropský zákazník.

Galaxy S22: Snapdragon vs. Exynos Speed & Battery Test

Z hlediska dodávek by to neměl být extra problém. Řada Galaxy S22 byla stejně hned v 70 % případů dodávána s čipem Snapdragon 8 Gen1 a pouze 30 % mobilů obsahovalo Exynos 2200. Kuo navíc dodal, že i samotný Qualcomm by o zbytek zakázek stál. Pokud byste si ale mysleli, že Samsung něco vzdává, byli byste na omylu. V roce 2025 má totiž představit novou generaci svých čipsetů, na kterých už delší dobu pracuje. Do té doby by ale teoreticky mohl používat čipy Snapdragon.

Uvítali byste tento krok?

Zdroj: Ming-Chi Kuo, Technizo Concept