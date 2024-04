Samsung bojuje proti vypálení AMOLED displeje posouváním stavové lišty

Funkci jsme vyzkoušeli na Samsungu Galaxy S23 Ultra

Pravděpodobně se dostane i do ostatních mobilů

Když vyšla aktualizace OneUI 6, kromě mnoha pozitiv se našla i negativa. Jedním z těch méně příjemných bylo opomenutí posunu stavové lišty. Zdá se to jako maličkost, ale u AMOLED displejů používaných společností Samsung u vlajkových lodí je tato funkce nutná, jinak hrozí vypálení displeje.

Vypálení displeje

V návodu se dočteme, že nemáme ponechávat dlouho zobrazený statický obraz. Ale co má uživatel dělat se stavovou lištou, kde se kromě času dlouhodobě nic nemění? Řešení nabízí systém, který v nějakém časovém intervalu s obrazem malinko pohne. Pokud se na to nezaměříte, ani si toho nevšimnete. Stačí to ale k tomu, aby si pixely odpočinuly a předešlo se vypalování.

Vypalování displeje AMOLED funguje tak, že každý pixel vyzařuje světlo. Schopnost vyzařování světla se snižuje s věkem a s namáháním. Pokud část displeje zobrazuje stále stejný obraz, může se stát, že se “vypálí” a bude viditelný například na bílé ploše.

Nepříjemné je, že vypálení displeje není možné opravit jinak, než jeho výměnou. V servise sice nabízejí kalibraci, ale ta není dokonalá.

Lišta se posouvá - klikněte pro zobrazení animace

Lidé z Toranji testovali One UI 6.1 a funkce ochrany proti vypálení obrazovky funguje tak, jak má. Jak můžete vidět na obrázku GIF výše, prvky uživatelského rozhraní ve stavovém řádku a navigační liště na Galaxy S23 Ultra se každých pár minut mírně posunou.

I když byla tato funkce dosud testována pouze na řadě Galaxy S23, není jasné, zda je přítomna také na řadě Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 a Galaxy Tab S9. Není však důvod pochybovat o tom, že by Samsung tuto funkci zahrnul do Galaxy S23, ale ne do jiných zařízení.

Setkali jste se s vypáleným displejem?

Zdroj: Sammobile