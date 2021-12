Video: Maketa Galaxy S22 Ultra zachycená ze všech úhlů

Do oficiálního představení nových Samsung telefonů z řady Galaxy S22 zbývá už jen pár týdnů, což mimo jiné nevyhnutelně znamená i to, že se naplno točí kolotoč spekulací a úniků. Na internetu se v posledních dnech například objevilo několik fotek makety modelu Galaxy S22 Ultra, která přibližuje alespoň vnější design této vlajkové novinky. Stejné “zařízení” nyní odhaluje ze všech úhlů cca minutové video.

Pohyblivé obrázky potvrzují několik dříve odhalených aspektů nového prémiového zástupce série S. Například i to, že tato Galaxy S22 Ultra definitivně přebere to nejlepší z řady Note, která se nyní nachází ve stavu klinické smrti. Kromě vlastního šuplíku pro S Pen to má být například i zpracování horní a spodní hrany mobilů. Ty by měly být u Ultra varianty kompletně ploché, zatímco modely S22+ a S22 si ponechají jak tradičnější okraje, tak i vystouplou plochu kolem fotoaparátů, na kterou jsme zvyklí od aktuální generace.

Video také opětovně dokazuje, že fotoaparáty u modelu Ultra tentokrát dostanou každý zvlášť vlastní “rámeček”. Na Twitter také padl dotaz, zda bude nová “esková” Ultra širší než Samsung Galaxy Note20. Vypadá to, že bude.

Co říkáte na design Galaxy S22 Ultra?

Zdroj: aheadlines