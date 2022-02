Jak si vedl Samsung Galaxy S22 v prvním testu odolnosti?

Telefon Samsung Galaxy S22 se ještě nedostal na pulty obchodů, přesto se na YouTube objevilo video od tvůrce PBKreviews, které se zabývá testem odolnosti. Nejde sice o tak známý kanál jako třeba JerryRigEverything, ale nutno podotknout že recenzent odvádí kvalitní práci a telefon si skutečně prošel peklem. Nejprve byl ve vodě, aby se následně otestoval dle tradiční Mohsovy stupnice tvrdosti displej i zadní strana.

Samsung Galaxy S22 v prvním testu odolnosti

Pokud jste video dokoukali celé, v podstatě jste se jen přesvědčili o tom, že Samsung odvedl další kus skvělé práce. Telefon přežil minutu ve vodě bez sebemenších problémů. Displej na ni sice reagoval, ale voda se do něj nedostala. A to je nejdůležitější. Pak přišel na řadu test odolnosti displeje, přičemž hlubší škrábance můžeme vidět na úrovni 8, což je velmi dobrý výsledek, jelikož se velká řada ostatních mobilů začíná škrábat klidně už na úrovni 6. Gorilla Glass Victus Plus tedy odvádí výbornou práci.

Samsung Galaxy S22 Durability Test (Water, Scratch, Bend)

Samozřejmě došlo také na test ohybu, což je klasická disciplína u podobných testů. Ačkoliv vyvinul recenzent poměrně velké úsilí, telefon se mu nepodařilo ohnout či dokonce zlomit. Jihokorejská firma považuje hliník v Galaxy S22 za ten vůbec nejpevnější u telefonů vůbec. Pokud se tedy k mobilu nechováte zrovna šetrně, je zde určitá šance že horší zacházení Galaxy S22 vydrží.

Co na výsledek testu říkáte?

