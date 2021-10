Na začátku října jsme mohli vidět hned několik renderů chystané řady Galaxy S22 a nyní se do hry vkládá jeden z nejlepších leakerů vůbec – IceUniverse. A přišel s poměrně odvážným tvrzením. Dle něj mají telefony Galaxy S22 a Galaxy S22 Plus vypadat jako iPhone 13 bez výřezu. Můžeme tedy počítat se symetrickými rámečky a plochými zády, stejně jako u předchozí generace.

Symetrické rámečky jsou přitom bohužel něčím, co není na Android scéně úplně běžnou věcí. Ačkoliv se (především dolní) neustále zmenšují, stejné jsou jen u některých modelů. Namátkou můžeme zmínit třeba Google Pixel 5.

S22 and S22 + look like iPhone 13 without notch. The front and rear are flat and symmetrical bezel

— Ice universe (@UniverseIce) October 26, 2021