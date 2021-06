Samsung Galaxy S22: plast se objeví u dalšího modelu. Vadí?

Samsung byl v minulosti dlouhou dobu kritizován za to, že u svých vlajkových telefonů používá plast a tak se nakonec přesunul ke sklu. Proto byla veřejnost šokována, když se objevila nejdříve u Galaxy Note 20 a letos u Galaxy S21 znovu plastová záda. U řady Samsung Galaxy S22 plast opět najde své místo, navíc u více modelů. Alespoň podle informací, které se nedávno objevily na internetu. Je to ale špatně?

Samsung Galaxy S22: plast se objeví u dalšího modelu

Samsung letos přinesl plast také do prémiové série smartphonů Galaxy S, konkrétně do “základního” modelu Galaxy S21. Příští rok, by se však měl tento materiál objevit také u dražšího Galaxy S22+. Jedinou variantou, kde můžeme počítat se sklem tak zůstává Samsung Galaxy S22 Ultra.

Opětovné využití plastu však nemusí být nutně zápor. Je důležité si uvědomit, že zmiňovaný materiál vůbec nemusí působit levným a nevzhledným dojmem. Důkazem toho jsou již zmiňované telefony Galaxy Note 20 a Galaxy S21.

Další kladnou vlastností může být jejich lepší odolnost vůči poškození, tedy zejména pádům. Řada vlastníků chytrých telefonů totiž používá svá zařízení zcela bez obalů či krytů.

Nesporným pozitivem plastových zad je také rozhodně jejich nižší hmotnost a tedy i váha celého telefonu. Telefony s plastem na zádech jsou také vhodnější pro bezdrátové nabíjení.

Samsung Galaxy S22 – Surprise Surprise!

“U prémiového telefonu za desítky tisíc by se plast používat neměl,” to byla nejčastější reakce na návrat plastů do vlajkových lodí Samsungu. Na jednu stranu lze s tímto výrokem souhlasit. Bohužel však existuje jediný důvod, proč se jihokorejská společnost k tomuto kroku rozhodla a tím je konečná cena.

Jedná se prozatím jen o neoficiální informace, avšak stejné spekulace se objevily i minulý rok, před odhalením Galaxy S21. Je tak téměř jisté, že se u dvou telefonů řady Samsung Galaxy S22 plast skutečně objeví.

Co si myslíte o použití plastů u drahých telefonů?

