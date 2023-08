Samsung na komunitním fóru spustil novou sekci One UI 6 beta pro řadu Galaxy S22

To naznačuje, že jsme maximálně pár týdnů od vydání první bety

Stabilní verze One UI 6 pro Galaxy S22 vyjde zřejmě na podzim

Minulý týden společnost Samsung oficiálně zahájila beta testování One UI 6 s Androidem 14 na letošních vlajkových telefonech řady Galaxy S23, zanedlouho by se však mohli dočkat také uživatelé loňských vlajek.

One UI 6 beta již brzy i na telefonech Galaxy S22

Na komunitním Samsung fóru byla totiž spuštěna nová sekce One UI 6 beta pro řadu Galaxy S22. Očekává se, že testování začne v následujících týdnech a to ve Velké Británii, Indii, Číně, Německu, Jižní Koreji, USA a možná Polsku. Do tuzemska se tedy opět beta oficiálně nedostane a tak českým uživatelům nezbývá nic jiného, než čekat na finální verzi, nebo vyzkoušet nahrání firmwaru ručně, což bychom nedoporučili. Můžete přijít o budoucí aktualizace, a pokud vám telefon náhodou přestane fungovat, nemusí vám být uznána záruka.

Datum vydání stabilní verze v tuto chvíli není známo, avšak se jako první dočkají pochopitelně majitelé řady Galaxy S23. Loni stihl Samsung aktualizovat řadu Galaxy S22 i Galaxy S21 do konce listopadu a několikrát se nechal slyšet, že chce proces aktualizací ještě urychlit. Je tedy klidně možné, že si novinky spojené s One UI 6 budeme moci na telefonech Galaxy S22 vychutnat třeba v říjnu.

Na kterou funkci One UI 6 se nejvíce těšíte?

Zdroj: GSMArena