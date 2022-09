Samsung už před nějakou dobou začal šířit aktualizaci One UI 4.1.1, která nyní míří do vlajkových mobilů Galaxy S22, Galaxy S22+ a Galaxy S22 Ultra. V tuto chvíli je sice dostupná pouze v USA, ale jak bývá zvykem, brzy se ukáže i v ostatních regionech a tedy i v České republice.

Aktualizace se označuje jako S90xUSQU2AVHB a je stále postavena na Androidu 12. Systém Android 13 se podívá do jihokorejských mobilů až s nadstavbou One UI 5.0. To ale neznamená, že nepřináší nic nového, právě naopak.

Vylepšení se dostalo na funkci Smart View. Nově bude možné zobrazit více možností jako např. celá obrazovka, obraz v obraze nebo přizpůsobení velikosti obrazovky. Za zmínku stojí rovněž možnost přejmenovat soubory, které budete sdílet pomocí funkce Private Share. Pokud tedy jeden z vlajkových mobilů máte, zkuste zkontrolovat v Nastavení > Aktualizace softwaru zda ji náhodou nemáte k dispozici.

Už vám dorazilo One UI 4.1.1?

Zdroj: SamMobile