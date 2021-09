Samsung nám už několik let pravidelně servíruje tři verze svých vlajkových lodí, které se liší mimo jiné ve velikosti displeje. Mnoho Android uživatelů už několik let volá po kompaktních telefonech, což jim letos splnil třeba Asus, který představil špičkovou vlajkovou loď, kterou můžete pohodlně ovládat i jednou rukou. Chystá se na něco podobného také Samsung?

Tak daleko bychom asi nešli. Letošní Galaxy S21 disponuje 6,1″ displejem, přičemž loňský Galaxy S20 nabízel 6,2″ displej. Podle nejnovějších informací, které na Twitteru přinesl leaker Ice Universe bude Galaxy S22 disponovat 6,08″ displejem. Díky přiloženému obrázku víme, že by měl být přibližně stejně velký jako iPhone 12. To není vyloženě kompaktní telefon, ovšem při srovnání s většinou vlajkových lodí se systémem Android tak působí.

The S22 battery has only 3700mAh. Yes, it's true.

But S22 is Samsung's smallest flagship phone in recent years. Its length, width and thickness are a little smaller than iPhone 13. I like such a small phone and I will definitely buy it. pic.twitter.com/BGADgJ2POO

