Samsung má svou velkou konferenci Galaxy Unpacked 2021, kde došlo na odhalení modelů Galaxy Z Fold3 a Galaxy Z Flip3 za sebou a tak je čas zaměřit se na vlajkové lodě Galaxy S22. O nich nyní unikají detaily a tak známe informace o velikostech displejů, baterií i také některé informace o fotoaparátech.

Dodává je jeden z nejlepších Samsung leakerů, Ice Universe. Design se prý bude nést v duchu evoluce a S22 má být podobná řadě Galaxy S21. Dle jeho informací přinese Galaxy S22 6,01″ displej, Galaxy S22 Plus 6,55″ displej a Galaxy S22 Ultra 6,81″ displej. Je tedy zajímavé že S22 a S22 Plus budou menší než současné telefony. Samozřejmostí je 120Hz frekvence a Full HD+ rozlišení, až na model Ultra. Ten dostane QHD+ a LTPO panel.

CPU/GPU

Exynos 2200 with AMD mRDNA GPU (low yield, available in select markets) – Samsung 4LPE (=5LPP)

Snapdragon 898 with Adreno GPU (available in most markets) – Samsung 4LPX

RAM, ROM config/Design (https://t.co/sX5H7nvUZX)

Identical to the S21 Series

(2/2)

— Tron ❂ (@FrontTron) August 15, 2021