V minulosti jsme vás hned několikrát informovali o tom, že Samsung pravděpodobně zrušil model Galaxy S22 FE, nyní je ale všechno jinak. Jihokorejská firma jej má totiž představit namísto modelu Galaxy A74 a mimo něj se prý dočkáme také druhé generace sluchátek Galaxy Buds Live.

Leaker Dohyun Kim sdělil, že Samsung Galaxy S22 FE i Galaxy Buds Live 2 přijdou spolu s řadou Galaxy S23. Ta má být představena 1. února 2023 na tradiční akci Galaxy Unpacked. Jak již bylo řečeno v úvodu, Galaxy S22 FE má přijít namísto Galaxy A74, což by dávalo smysl. Společnost by jím zaplnila značnou díru, která by teoreticky mohla vzniknout, pokud by se Galaxy A74 skutečně neukázal.

Cooming Soon 👀 pic.twitter.com/3ulUkMR744 — Connor / 코너 / コナー (@OreXda) December 24, 2022

Samsung Galaxy S22 FE se má pochlubit s čipem Exynos 2300 a 108Mpx hlavním fotoaparátem ISOCELL HM6. Jeho cena by měla začínat na 499 dolarech, což je asi 11 400 korun bez daně.

Těšíte se na Galaxy S22 FE?

Zdroj: gizmochina.com