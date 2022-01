Samsung představí své vlajkové lodě v podobě řady Galaxy S22 již na začátku února. V podstatě o každém telefonu víme vše důležité, jako jsou specifikace, vzhled či dokonce cena. Pokud se o něčem až dodnes spekulovalo, byly to čipsety. Respektive to, ve kterých regionech použije jihokorejská firma vlastní Exynos a kde vsadí na Snapdragon.

Problémy s výrobou? Kdepak

Není to tak dlouho, co jsme se dozvěděli o problémech s výrobou čipsetu Exynos 2200, což mohlo potenciálně způsobit, že bychom se mohli dočkat čipsetů Snapdragon 8 Gen1 ve všech regionech. To se prý ale nakonec nestane. Jihokorejská firma totiž před pár dny tento čipset oficiálně představila. A jak je na tom Evropa? Tradičně. Pokud jste se těšili na nový čipset od Qualcommu, můžete na něj dle leakera Dohyuna Kima zapomenout.

Galaxy S22 Series AP by Regions

1. Europe: Exynos

2. North America: Snapdragon

3. South America: Snapdragon

4. East Asia: Snapdragon

5. South East Asia/Oceania: Snapdragon

6. West Asia: Exynos & Snapdragon

7. Middle East Asia: Exynos & Snapdragon

8. Africa: Exynos & Snapdragon — Dohyun Kim (@dohyun854) January 20, 2022

Evropa se má dočkat Exynosů, zatímco v USA a východní Asii dostanou zákazníci verze se Snapdragonem. Některé trhy jako třeba Afrika či západní Asie budou mít dokonce obě dvě varianty. Pokud jste ale teď zklamaní, nevěšte hlavu. Letošní Exynos 2200 má být totiž poměrně zajímavý. Mimo grafického čipu AMD RDNA2 se můžeme těšit na hromadu zajímavostí i solidní výkon. Napsali jsme vám o něm mimochodem samostatný článek.

Vadila by vám Exynos verze Galaxy S22?

Zdroj: GSMArena, evleaks