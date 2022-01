Po dlouhých měsících plných spekulací jsme se konečně dočkali a Samsung oficiálně představuje svůj zbrusu nový vlajkový čipset Exynos 2200 s grafickým čipem Xclipse založeným na architektuře AMD RDNA2. Minimáně co do grafického výkonu by tak už jihokorejský gigant nemusel hrát druhé housle.

Podpora Ray Tracingu dorazila i do mobilních čipů

Díky novému grafický čipu založenému na architektuře AMD RDNA 2 je Exynos 2200 vůbec prvním mobilním čipsetem s podporou hardwarově akcelerovaného Ray Tracingu. Ten, zjednodušeně řečeno, simuluje chování světla, aby dosáhl zejména co nejrealističtějších odrazů a stínů. Správná implementace těchto efektů do hry pak může i u starších titulů výrazně zlepšit celkový dojem z jejich grafického zpracování. Další novinkou související s použitím grafického čipu Xclipse je pak implementace Variable rate shading. Díky tomu mohou vývojáři her alokovat méně výkonu na renderování oblastí hry, kde to není tolik potřeba a neovlivní to jejich kvalitu a tím dosáhnout vyšší snímkovací frekvence.

Zbrusu nový grafický čip však není to jediné, co Exynos 2200 nabízí. Čipset využívá moderní 4nm EUV výrobní proces, který by ve spojení s technologií nazvanou AMIGO měl přinést citelně lepší efektivitu a tím prodloužit výdrž baterie. Kámen na kameni nezůstal ani v procesorové části. Po vzoru Snapdragonu 8 Gen 1 od konkurenčního Qualcommu vsází na nové ARMv9 jádra. Konkrétně se jedná o jedno vysoce výkonné jádro Cortex-X2, tři Cortex-A710 a čtyři úsporná jádra Cortex-A510. Konkrétní takty, na kterých jednotlivá jádra pracují, si pak Samsung nechává pro sebe. Dočkat bychom se měli také NPU (neural processing unit) s dvojnásobným výkonem v oblasti AI.

Zbylé specifikace Exynosu 2200 zahrnují například podporu až 4k dispejů s obnovovací frekvencí 120Hz, nebo 144Hz QHD+ panelů. V kombinaci s novým čipsetem pak mohou být použity až 200MPx snímače a pracovat bude také s LPDDR5 paměťmi a UFS 3.1 úložišti. Dle Samsungu pak již Exynos 2200 vstoupil do fáze sériové výroby. Oficiální datum, kdy se jej dočkáme v prvním zařízení však zatím odhaleno nebylo. Byli bychom však překvapeni, pokud by prvním zařízením s novým čipsetem bylo cokoli jiného než nová řada smartphonů Samsung Galaxy S22.

Dokážete si představit reálné uplatnění grafického výkonu Samsung Exynos 2200 v praxi?

