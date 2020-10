Takto by prý měly vypadat specifikace nového Samsung Galaxy S21 Ultra

Jak “našlapaný” bude nejsilnější model nadcházející řady telefonů Samsung Galaxy S? Začátkem příštího roku (možná už v lednu) by měly spatřit světlo světa telefony Galaxy S21 a z několika hledisek by jim měl vévodit model Ultra. Hlavně fanoušci jihokorejské značky samozřejmě netrpělivě očekávají, jak bude zejména tento telefon vybaven. Se souhrnem pravděpodobných parametrů teď přispěchal známý “tipér” Ishan Agarwal ve spolupráci se serverem 91mobiles. V této kombinaci jde o dlouhodobé a velmi úspěšné zdroje úniků a odhadů. Jaké údajné specifikace tedy u Samsung Galaxy S21 Ultra očekávat?

Údajné specifikace Samsung Galaxy S21 Ultra

označení SM-G998U

Android 11 / One UI 3.1

rozměry 165.1 x 75.6 x 8.9 mm (10.8 mm v místě foťáku)

6.7″ mírně zakřivený displej se 120Hz a možná i 144Hz frekvencí

5000mAh baterie

čipset Snapdragon 875 pro USA a Čínu

pro USA a Čínu čipset Exynos 2100 pro zbytek světa

pro zbytek světa hlavní 108megapixelový foťák + 16mpx a 12mpx senzory

selfie foťák 32 mpx

Jak vidno, nejspíš se od Samsungu opět dočkáme rozdělení celosvětového trhu na dvě poloviny z hlediska procesorů. Z toho mnozí nebudou mít vůbec radost. Zbytekparametrů je v podstatě očekávatelný. Posuny k One UI 3.1 a případně 144Hz frekvenci by nebyly nijak překvapivé. Uvedené specifikace by Galaxy S21 Ultra umístily jen těsně za letošní jarní řadu S20 a podzimní Note20. Třeba ale výrobce ještě něčím překvapí. Pro finální prodej samozřejmě bude extrémně důležité, jak zvládne telefon fotit a kolik vlastně bude stát.

Líbí se vám tyto parametry? Co byste změnili?

Zdroj: aheadlines