FCC potvrdila několik příjemných parametrů Samsung Galaxy S21 Ultra

Americká registrační instituce Federal Communications Commission aneb FCC před několika hodinami zaevidovala několik zajímavých informací o telefonu Samsung Galaxy S21 Ultra. Tedy nejvybavenějším modelu nadcházející řady korejských telefonů, které se oficiálně objeví již v lednu. Zaregistrované údaje potvrzují příchod několika zajímavých prvků a funkcí, které by měly bezesporu udělat budoucím zájemcům a majitelům radost. Co se tedy k telefonu s modelovým označením SMG998B v FCC objevilo?

Potvrzena byla hlavně podpora elektronického pera S-Pen, kterým se doposud pyšnila řada Note. Kvůli této informaci vznikaly spekulace, že jsme v roce 2020 viděli poslední Note modely. Samsung to vyvrátil a pouze nalákal na to, že některé prvky z této řady vyrazí i do jiných Galaxy telefonů. Teď už víme, že to bude minimálně S-Pen. FCC říká, že se u Samsung Galaxy S21 Ultra dočkáme i “Hover” funkce, tedy bezdotykového ovládání tímto perem. Nicméně je dost možné, že nový vlajkový telefon pro něj nebude mít vlastní “šuplík” a možná dokonce bude v balení jen za příplatek. Jsme zvědaví. K dalším funkcím, které FCC odhalilo, patří podpora technologie UWB, NFC, bezdrátové nabíjení a konektivita se standardem WiFi 6E.

Jaký máte názor na používání pera při ovládání mobilu?

Zdroj: aauthority