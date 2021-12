Samsung ve spolupráci s kanálem Discovery natočil dokumentární film o přírodě s názvem Eye to Eye With a Tiger a to za pomocí telefonu Galaxy S21 Ultra. Fotograf Yashas Narayan se vydal do národního parku Ranthambore, aby pořídil tyto parádní záběry.

Samsung Galaxy S21 Ultra ukazuje své schopnosti v novém dokumentu

Projekt je navíc určen na dobrou věc. Má zvýšit povědomí o pytláctví a nadměrném lovu zvěře, kterou následně tygři loví, kvůli čemuž nemají co jíst a umírají. K fotografovi se přidal Vikram Singh, což je v zahraničí poměrně ceněný režisér. Dvojice pořizovala záběry tak, aby dokázala z Galaxy S21 Ultra vytěžit maximum. Můžeme vidět třeba snímky krokodýla, který byl zachycen pomocí teleobjektivu telefonu.

Galaxy x Discovery: Step into the wild with Galaxy S21 Ultra | Samsung

Některá videa byla natáčena v 8K rozlišení. Podobným projektům dávám rozhodně palec nahoru. Krásně se v nich odráží síla fotoaparátů v telefonech a navíc si z nich i něco vezmete.

Jak se vám dokument líbí?

Zdroj: GSMArena