Galaxy S21 bude zřejmě nabitý inovacemi. Co Samsung chystá?

Řada Galaxy S20 byla představena teprve nedávno. Přesto se pomalu začíná spekulovat ohledně nadcházející generace, která by se měla jmenovat Galaxy S21. První zvěsti uvádí, že by mohl jihokorejský gigant implementovat displej bez jakýchkoliv výřezů/průstřelů a selfie kamerku schová přímo pod displej.

Dle informací renomovaného leakera Ice Universe by mohla být nadcházející vlajková loď od Samsungu vůbec prvním telefonem, který by měl selfie kamerku pod displejem. Společnost funkci údajně testuje a vymýšlí způsob, jak by mohla technologie fungovat. Pokud se to včas podaří, mohli bychom vidět displej kompletně bez rámečků, výřezů a průstřelů, což by byla jistě skvělá evoluce, kterou by se nepochybně řídil nejeden technologický gigant.

Implemetnace fotoaparátu pod displej je poměrně obtížný proces, ovšem Oppo či Xiaomi již tuto možnost představilo ve svých prototypech, takže nemožné to jistě není. Největší překážkou je zde nedostatečné světlo, které zásadně ovlivňuje kvalitu výsledných fotografií. Na další informace si budeme muset ještě počkat, ale jistě je se na co těšit.

Myslíte, že bude mít Galaxy S21 kamerku pod displejem?

Zdroj: sammobile.com