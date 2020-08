Samsung Galaxy S21 zřejmě dostane S Pen. Zanikne řada Galaxy Note?

S Pen je klíčovým prvkem, který rozlišuje řadu Galaxy Note a Galaxy S. Nová informace, která má kořeny v Jižní Koreji však říká, že nadcházející Galaxy S21 bude perem S Pen disponovat, čímž by měla zároveň zaniknout řada Galaxy Note. Tuto informaci jsme vám přinesli již minulý rok, kdy se původně nepočítalo ani s řadou Galaxy Note 20, ovšem nakonec byla realita jiná. Spekulace však nabírají na obrátkách a tak můžeme usoudit, že Samsung nad podobným scénářem minimálně přemýšlí.

Samsung Galaxy S21 zřejmě dostane S Pen

Pokud by se tato informace ukázala jako pravdivá, disponoval by S Penem pouze nejlepší a nejdražší model Galaxy S21 Ultra. Tato zpráva rovněž uvádí, že Samsung pracuje na této řadě, která má krycí jméno “Unbound” a přijde tradičně ve třech variantách – Galaxy S21, S21 Plus a právě S21 Ultra. S modelem Galaxy Note 21 prý společnost nepočítá. Místo něj by se měl pravidelně představovat model Galaxy Z Fold, který by měl být S Penem rovněž vybaven.

Jestliže jsou tyto informace pravdivé, znamená to, že Galaxy Note 20 je posledním modelem této legendární řady. Pro fanoušky by se ale v podstatě nic nezměnilo, protože stylus dostanou v jiném telefonu, který bude stát podobně, jako letošní Galaxy Note řada. Uvidíme tedy, jak se jihokorejský gigant nakonec rozhodne.

Co říkáte na novou strategii Samsungu?

Zdroj: sammobile.com