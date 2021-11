V posledních několika týdnech jsme vás hned několikrát informovali o řadě Galaxy S21 v souvislosti s aktualizací na Android 12 s nadstavbou One UI 4. Nyní přichází ten den, na který čekala spousta majitelů jihokorejských vlajkových lodí. Společnost totiž oznámila, že na telefony Galaxy S21, Galaxy S21+ a Galaxy S21 Ultra vypouští ostrý update na nový systém.

Řada Galaxy S21 dostává Android 12 s One UI 4

Jak je u One UI aktualizací zvykem, rozšiřují se postupně a tak může trvat až několik týdnů, než se dostane i na váš mobil. Tipujeme, že jako první se bude aktualizace šířit v Jižní Koreji. Co se týče novinek, těch je celkem dost. Za vypíchnutí stojí nové widgety nebo funkce Dynamic Color, která vám přizpůsobí barvy systému podle tapety. Tuto funkci můžete znát z řady Pixel 6. Vylepšeno bylo také soukromí, kdy je nyní v pravém horním rohu indikátor, který ukazuje zda telefon aktuálně využívá fotoaparát nebo mikrofon.

To se může hodit v případech, kdy si do telefonu instalujete nedůvěryhodné aplikace a z nějakého důvodu je potřebujete. Za zmínku stojí rovněž spousta nových emoji. Pokud byste měli aktualizaci s Androidem 12 k dispozici, dejte nám prosím vědět do komentářů.

Jak se vám líbí One UI 4?

Zdroj: Samsung