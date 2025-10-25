Samsung Galaxy S21 FE dostává poslední velkou aktualizaci. Už ji máte? Hlavní stránka Zprávičky Samsung Galaxy S21 FE dostává poslední velkou aktualizaci na Android 16 s One UI 8 Firmware update G990EXXUIHYJ2 má velikost přes 2 GB a obsahuje záplaty ze září 2025 Samsung pokračuje v distribuci One UI 8 na starší zařízení včetně modelu z roku 2022 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Majitelé Samsung Galaxy S21 FE se konečně dočkali dlouho očekávané aktualizace na One UI 8 s Androidem 16. Jihokorejský výrobce tím pokračuje v postupném nasazování nejnovější verze svého systému na starší modely, přičemž pro Galaxy S21 FE jde o poslední velkou systémovou aktualizaci v rámci čtyřleté podpory. Telefon, který se oficiálně prodával i v Česku, tak dostává svou čtvrtou velkou verzi One UI od svého uvedení. Informoval o tom server SamMobile. Poslední velká aktualizace Samsung začal distribuovat Android 16 s nadstavbou One UI 8.0 pro Galaxy S21 FE nejprve ve Vietnamu a Thajsku. Aktualizace nese označení firmwaru G990EXXUIHYJ2 a má velikost přesahující 2 GB, takže je vhodné ji stahovat přes Wi-Fi připojení. Součástí balíčku jsou také bezpečnostní záplaty ze září 2025, které zvyšují zabezpečení telefonu. Pro uživatele v Česku a dalších evropských zemích by měla aktualizace dorazit v průběhu následujících týdnů. Samsung obvykle rozšiřuje dostupnost postupně podle regionů, přičemž Evropa bývá mezi prvními oblastmi po asijských trzích. Aktualizaci můžete zkontrolovat manuálně v Nastavení. Po této aktualizaci bude Galaxy S21 FE nadále dostávat pouze bezpečnostní záplaty, jejichž frekvence se postupně sníží ze současných čtvrtletních na půlroční. Samsung tím plní svůj slib čtyř let velkých aktualizací pro vlajkové modely řady Galaxy S. Co přináší One UI 8 Nová verze One UI 8 přináší přepracovaný design aplikací Samsung Internet, Rychlé sdílení a Počasí. Uživatelé se mohou těšit na rozšířené možnosti aplikace Režimy a rutiny s novými akcemi a podmínkami pro automatizaci. Samsung také vylepšil přizpůsobení rychlého panelu a přidal více možností personalizace zamykací obrazovky. Samsung má problém! Řada Galaxy S26 údajně dorazí s velkým zpožděním Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Mezi další novinky patří vylepšená správa notifikací, optimalizace výkonu systému a nové funkce pro multitasking. Samsung také integroval nejnovější bezpečnostní prvky z Androidu 16, včetně vylepšené ochrany osobních údajů a rozšířených oprávnění aplikací. Máte Galaxy S21 FE a těšíte se na poslední velkou aktualizaci? Zdroje: SamMobile, GSMArena O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Aktualizace One UI 8 Samsung Samsung Galaxy S21 FE Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.