Samsung má problém! Řada Galaxy S26 údajně dorazí s velkým zpožděním

Samsung podle korejských zdrojů odložil zahájení masové výroby řady Galaxy S26
Důvodem je zrušení modelu Galaxy S26 Edge a nutnost rychle vyvinout náhradní variantu S26+
Launch série se tak pravděpodobně posune z ledna na březen 2026

Jakub Kárník
Publikováno: 24.10.2025 18:00

Samsung měl uvést svou vlajkovou řadu Galaxy S26 tradičně v lednu 2026, jenže jak se zdá, plány se výrazně změnily. Podle informací z Koreje totiž gigant odložil start masové výroby všech tří modelů, což dává za pravdu nedávným spekulacím o posunutí premiéry až na březen.

Edge zrušen, Plus vzniká narychlo

Původní plán vypadal jednoduše: všechny tři modely Galaxy S26 měly vstoupit do výroby už v prosinci 2025. Realita je však jiná. Samsung podle zdrojů zrušil vývoj modelu Galaxy S26 Edge.

Takto měl vypadat Galaxy S26 Edge:

Problém? Firma se teď musí vrátit k osvědčenému konceptu a rychle dopracovat Galaxy S26+, což zabere další měsíc nebo dva. Zatímco vývoj Galaxy S26 a S26 Ultra je údajně dokončen, Plus varianta vzniká pod tlakem a s časovou ztrátou.

Ultra první, Plus poslední

Výroba jednotlivých modelů se tak rozjede postupně. Galaxy S26 Ultra vstoupí do masové produkce už v prosinci 2025, základní Galaxy S26 následuje v lednu 2026 a model S26+ dorazí jako poslední – pravděpodobně někdy v průběhu února.

S25 Ultra vs S26 Ultra:

Tahle hierarchie dává smysl: Ultra je vlajková loď s nejvyšší marží, kterou Samsung potřebuje dostat na trh co nejdřív. Základní S26 je nejprodávanější model. A Plus? Ten teď dohání ztrátu způsobenou zrušením Edge.

Není to poprvé, co Samsung improvizuje

Posun premiéry o dva měsíce sice není konec světa, ale ukazuje na určitý chaos v plánování. Samsung měl podobné potíže už u řady Galaxy S25, kde se také spekulovalo o odložení kvůli problémům s čipsety a certifikacemi.

Březnový launch navíc znamená, že Samsung ztrácí momentum na začátku roku, kdy konkurence – především Apple s iPhony a Xiaomi s čerstvými vlajkovkami – už útočí na trh naplno. Na druhou stranu, pokud bude mít firma díky tomu víc času na doladění, možná to nakonec bude ku prospěchu.

Každopádně platí: plány Samsungu jsou v pohybu a na oficiální potvrzení si ještě nějakou dobu počkáme. Ale pokud se korejské zdroje nemýlí, Galaxy S26 na MWC 2026 v Barceloně neuvidíme – premiéra bude až po veletrhu, někdy na přelomu února a března.

Co říkáte na případné posunutí řady Galaxy S26 na březen?

Zdroj: GSMArena

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…