Překvapení! Tento populární Samsung nakonec dostává funkci Circle to Search

Samsung pokračuje v rozšiřování oblíbené AI funkce Circle to Search. Zatímco před nedávnem ohlásil její příchod na bestsellery střední třídy z řady Galaxy A (což se dosud jeví jako nečekaný krok), nyní tuto vychytávku přináší na předposlední smartphone ve fanouškovské edici – Samsung Galaxy S21 FE. Přitom si nejeden myslel, že se na něj definitivně zapomnělo.

Jihokorejský technologický gigant již dříve potěšil přidáním podpory pro Circle to Search majitele telefonů vlajkové řady Galaxy S21, avšak na fanouškovský model se tehdy z nějakého důvodu nedostalo. A to i přesto, že disponuje stejným čipsetem jako jeho „klasičtější“ high-endoví sourozenci.

Na příchod Circle to Search do modelu Galaxy S21 FE upozornil server Sammobile. Funkce se na populární model vyšší střední třídy dostává v rámci srpnové bezpečnostní aktualizace, která se zpřístupnila uživatelům ve Vietnamu a postupně by měla dorazit do dalších koutů světa. Její součástí je i oprava 50 bezpečnostních zranitelností v operačním systému Android a nadstavbě One UI.

Dočkal se už váš telefon funkce Circle to Search?

Zdroje: Sammobile, GSMArena