Samsung Galaxy S20 jde ohnout snadněji, než S20 Plus a S20 Ultra

Společnost SquareTrade provedla svůj obvyklý test odolnosti na nové vlajkové lodě od Samsungu. Hned na začátek můžeme zmínit, že základní model Galaxy S20 je poměrně snadno poškoditelný. Rozdíl je pak mnohem větší, než v minulém roce, kde všechny tři modely Galaxy S10 dopadly stejně. Jak si vedla nová rodinka – Galaxy S20, S20 Plus a S20 Ultra?

Squaretrade Galaxy S20, S20+ & Ultra Breakability

Ve videu můžete vidět, jak telefony procházejí několika testy. Galaxy S20 šel na popraviště jako první, když nepřežil pád z 1,8 metru. Poškozen byl jak displej, tak i záda telefonu. Základní S20 byl také jediným ze tří, který selhal v testu ohybu. Jediným testem, který se dá označit za úspěšný byl na odolnost proti vodě, kde telefon neměl problém přežít.

Galaxy S20 Ultra zůstal i po testu ohybu funkční, ovšem po pádu se mu taktéž rozbil displej, což však není nic nepochopitelného. Galaxy S20 Plus pak dopadl téměř stejně (71 vs 70 bodů), ovšem ohnul se o něco snadněji, než Ultra model. Mějte na paměti, že vyšší čísla zde znamenají horší skóre, takže když někde vidíte hodnoty 90 či 100, tak je to přímo tragické.

