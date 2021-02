Samsung Galaxy S20, A51 a další modely získávají nadstavbu One UI 3.1.

Telefony Samsung Galaxy S20, Galaxy A51 a další telefony získávají nadstavbu One UI 3.1. Tento nový systém debutoval ve vlajkových lodích Galaxy S21 a nedávno se dostal také na tablety Galaxy Tab S7 a na Galaxy S20 FE.

Samsung Galaxy S20, A51 a další získávají One UI 3.1

Samsung potvrdil, že dnes začíná rozesílat aktualizace na modely Galaxy S20, Galaxy S10, Galaxy Note 20, Galaxy Note 10, Galaxy A71, Galaxy A51, Galaxy A90, Galaxy A80, Galaxy A70 a Galaxy A50. Mimo jiné se mají dočkat také telefony Galaxy Fold, Galaxy Z Fold 2 a Galaxy Z Flip. Na ty však aktualizace přijde o něco později.

Co se týče novinek, ty jsou u všech telefonů individuální. Logicky nejvíce se jich dostane do vlajkových lodí Galaxy S20 a Galaxy Note 20, ovšem na úplný seznam si budeme muset počkat. Sami jsme zvědaví, kolik novinek One UI 3.1 se dostane třeba do Galaxy A50.

