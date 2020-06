Samsung Galaxy S20 Lite zřejmě přijde na trh v říjnu. Co o něm víme?

Před dvěma týdny jsme vás informovali o tom, že Samsung zřejmě plánuje odlehčenou variantu své vlajkové lodi. Nyní s největší pravděpodobností známe také přibližné datum uvedení. Dle ETNews Samsung Galaxy S20 Lite přijde na trh v říjnu.

Skutečný název zatím neznáme. Jedna zpráva hovoří o Galaxy S20 Lite, ta druhá pak Galaxy S20 Pen. Odlehčená varianta by totiž mohla obsahovat stylus S-Pen, čímž by se přiblížila spíše řadě Galaxy Note, nežli Galaxy S. Dle předchozích informací můžeme počítat, že telefon bude z krabičky vybaven nadstavbou One UI 2.5. Očekává se, že uvnitř bude tikat čipset Snapdragon 865, ovšem ostatní specifikace zůstávají zatím utajené.

Zařízení označováno jako SM-G781 bude určeno pro americký trh a nabídne podporu 5G, přitom model SM-G780 nabídne síť nové generace pouze ve státech, ve kterých to dává smysl. Osobně by nás zajímalo, co by mělo být na této odlehčené variantě vážně odlehčené, nebo horší. Teoreticky to mohou být fotoaparáty nebo třeba displej. Na to si však budeme muset ještě počkat.

Těšíte se na Galaxy S20 Lite?

Zdroj: gsmarena.com