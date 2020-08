Samsung Galaxy S20 Fan Edition zmíněn na oficiálním Samsung webu

Samsung Galaxy S20 Fan Edition byl zmíněn na oficiálním webu Samsung. Jak je to možné? To sami nevíme. Samsung chtěl zřejmě nalákat na čtyři měsíce YouTube Premium zdarma, ovšem zmínil tam i telefony, které dosud neznáme. Mezi nimi i Samsung Galaxy S20 FE a S20 FE 5G.

Samsung Galaxy S20 Fan Edition na Samsung webu

Web zmiňuje jak Galaxy S20 FE, tak Galaxy S20 FE 5G což znamená, že bude existovat i LTE varianta. Není však zatím jasné, na jakých trzích budou telefony dostupné. Rádi bychom, aby Samsung nabídla tuto variantu i u nás a levněji. Můžete si také všimnout, že jihokorejský gigant telefony názývá pouze “FE”, i když lze odvodit, že to znamená právě Fan Edition.

Telefon má disponovat o něco menším displejem než S20 Plus, tedy přibližně 6,4 palce. Má přijít hned v šesti barevných variantách a známe také klíčové specifikace. Můžeme očekávat 120 Hz odezvu, což je jistě příjemná zpráva a také One UI 2.5, které je založeno na Androidu 10. Dočkáme se samozřejmě také One UI 3.0 a Androidu 11.

Těšíte se na tento telefon?

Zdroj: gsmarena.com