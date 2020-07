Minulý měsíc jsme vás informovali o tom, že Samsung pracuje na Lite verzi své letošní vlajkové lodi. Telefon by měl dostat název Samsung Galaxy S20 Fan Edition a kromě jiného by měl disponovat 120 Hz displejem. Co dalšího víme?

Galaxy S20 Fan Edition přijde se 120 Hz displejem

Telefon byl rovněž spatřen v benchmarku Geekbench, kde v něm tikat Snapdragon 865 spojen s 6 GB operační pamětí RAM. Vzhledem k tomu, že Galaxy S10 Lite disponuje Snapdragonem 855 i na našem trhu se dá předpokládat, že právě S20 Fan Edition dostane nejvýkonnější čipset od Qualcommu i v našem regionu.

Zařízení nebude chybět certifikace IP68 a průstřel pro selfie fotoaparát. Má být podstatně levnější než standardní model Galaxy S20 a dle leakera Ice Universe se dostane na pulty obchodů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020.

Těšíte se na Galaxy S20 Fan Edition?

Zdroj: gsmarena.com