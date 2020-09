Německý vzor: Mobily Galaxy S20 tam příští rok pojmou občanky i řidičáky

Co všechno by mohly do budoucna pojmout mobilní telefony a obecně chytrá elektronika s ohledem na papírování a vyřizování každodenních procesů? Už je naprosto běžné, že jim svěřujeme třeba správu platebních údajů a také mnohých členských a věrnostních kartiček. Leckomu jistě přijdou na mysl třeba doklady v čele s občanským či řidičským průkazem. U nich už to není v komunikaci s úřady tak jednoduché, ale postupně se toho docílit dá. Vzorem je například Německo, které umožní uložit doklady do Samsung telefonů řady Galaxy S20 a přes NFC je používat. Stát se tak mělo ještě do konce letošního roku, nakonec to naši západní sousedé posunuli na příští červen. I tak ale můžeme Německu tento pokrok závidět, jsou o míle před námi.

Elektronická ID aplikace by měla být schopná do telefonu vložit údaje o občanském či řidičském průkazu, kartě pojištěnce nebo třeba průkazce na MHD. Že to zní jednoduše a logicky? Souhlasíme a ani nezkoušíme odhadovat, kdy se něčeho podobného dočkáme u nás. Přípravy něčeho takového ale pochopitelně nejsou úplně snadné. Telefony Samsung Galaxy S20 jsou v tento moment údajně jediné, které mají kompatibilní technické a bezpečnostní parametry pro to, aby mohly doklady uložit. Německé úřady už ale chystají nástroje, se kterými se budou moci o to samé přihlásit i další modely a výrobci.

Jak často vytahujete občanku nebo řidičák?

Zdroj: sammobile