Řada Galaxy S10 dostává důležitý update. Co zlepšuje?

Řada Galaxy S10 za několik týdnů oslaví své čtvrté narozeniny, přesto je telefon stále podporován, alespoň co se týče různých oprav a bezpečnostních záplat. Navíc se majitelé letos dočkali také aktualizace na One UI 4.1, což byla také poslední větší aktualizace. Systému One UI 5 se totiž dočká pouze Galaxy S10 Lite. Nicméně nyní dostává celá řada aktualizaci, která opravuje několik chyb.

Aktualizace se týká mobilů Galaxy S10, Galaxy S10+ a Galaxy S10e. Označuje se jako G97*FXXUGHVJ5 a má velikost přibližně 1 GB. Kromě říjnových bezpečnostních záplat mohou majitelé počítat také s vylepšením stability fotoaparátu, zlepšením konektivity a stability Bluetooth, zlepšením zabezpečení a celkově lepší stabilitou telefonu.

V tuto chvíli se aktualizace šíří celou Evropou, takže pokud jeden z výše uvedených modelů máte, zkuste zkontrolovat aktualizaci v Nastavení > Aktualizace softwaru.

Už vám dorazila tato aktualizace?

Zdroj: GSMArena