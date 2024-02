Celý segment chytrých prstenů by se mohl výrazněji změnit. Jihokorejský technologický kolos Samsung intenzivně pracuje na svém Galaxy Ringu, který krátce představil během lednového Galaxy Unpacked, ale příliš sdílný nebyl. Když detaily nechtěla prozradit samotná společnost, musíme se spolehnout na (doufejme) dobře informované zdroje.

Z domovské země Samsungu prosákly další podrobnosti o výbavě Galaxy Ringu. Portál Electronic Times, na jehož zprávu upozornil uznávaný insider Revegnus, uvedl, že chytrý prsten bude schopen měření průtoku krve a elektrokardiogramu. Samozřejmě mu nebudou chybět ani funkce pro záznam a analýzu dat souvisejících se spánkem či zdravím nebo podpora bezkontaktních plateb. Zpravodajský list zmiňuje také dovednost ovládat další zařízení, ale zatím není úplně jasné, co konkrétně si pod tím máme představit.

Samsung is scheduled to unveil the Galaxy Ring at its Unpacked event in the latter half of July this year.

Currently in the prototype production stage, it is expected to enter full-scale production in the second quarter. It also appears that it will be released in approximately…

— Revegnus (@Tech_Reve) February 20, 2024