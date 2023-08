Samsung už delší dobu pracuje na vlastním chytrém prstenu

Všeobecně se očekávalo, že ponese název Galaxy Ring

Vše může být ale nakonec jinak

Zvěsti o chytrém prstenu od Samsungu kolují internetem už více než rok a vypadá to, že na něm jihokorejský gigant skutečně intenzivně pracuje. V minulosti jsme byli svědky několika indicií, například zmínky v beta verzi aplikace Samsung Health. Nyní si firma nechala zaregistrovat ochrannou známku, která nám napovídá, jak by se mohla novinka jmenovat. A Galaxy Ring to překvapivě není.

Zatímco se spekuluje o názvu chytrého prstenu, mnozí se zmínili o označení “Galaxy Ring”. Tento název by se bezpochyby hodil do portfolia Samsungu, vše může být ale nakonec jinak. Firma si totiž 22. srpna podala žádost o ochrannou známku pro “Samsung Curio”. Britský úřad pro ochranu duševního vlastnictví ji zařadil do třídy 9, kam spadají právě třeba chytré prsteny.

Chytré prsteny se stávají stále více populárními nositelnými zařízeními. Například Oura Ring (přestože stojí více než 10 tisíc) se prodává skvěle, a tak není divu, že si chce ukousnout svůj kus z pomyslného koláče i Samsung.

Kromě záhadného chytrého prstenu pracuje Samsung také na náhlavní XR soupravě, která by mohla přijít na trh jako “Galaxy Glasses”, jakožto odpověď na Apple Vision Pro.

