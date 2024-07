Chytrý prsten s displejem? I takový může být příští Samsung Galaxy Ring

Samsung brzy představí svůj první chytrý prsten Galaxy Ring

Nedávno spatřený patent prozradil, co může výrobce chystat dál

Příští prsten by teoreticky mohl být vybaven displejem

Už za pár dní proběhne vyhlížená prezentace Galaxy Unpacked, během níž Samsung předvede světu široké portfolio nových produktů. Mezi nimi se má nacházet i chytrý prsten Galaxy Ring, na nějž jihokorejský výrobce poprvé nalákal začátkem roku a od té doby jsme byli svědky neustálého přísunu informací, které poodhalily, co vlastně nabídne. Ještě daleko zajímavější než Galaxy Ring však může být jeho nástupce.

Předpokládá se, že si Galaxy Ring urve jako první chytrý prsten od Samsungu pořádnou porci pozornosti. Konkurenci či jiným výrobcům, kteří se na trh se „smart ringy“ teprve chystají přijít, by však mohl pořádně nahnat strach nedávno spatřený patent na další prsten. Ten poodhalil zařízení s nevšedním designem, a dokonce možná i displejem.

Žádost o patent byla podána ve Spojených státech v předminulém měsíci a několik dní nazpět o něm informoval server 91mobiles. Odhalená dokumentace vyvolala diskuse o tom, zda by příští Galaxy Ring náhodou nemohl disponovat displejem, popřípadě rovnou dvěma. Ten by se pochopitelně nacházel na vnější straně, jež by tentokrát dostala poněkud hranatější design.

K čemu může být na chytrém prstenu displej?

Výhoda chytrých prstenů ve srovnání s náramky či hodinkami spočívá právě v jejich kompaktnosti a mnohdy i tom, že na sebe nestrhávají příliš mnoho pozornosti. Pokud by byl displej příliš velký a výrazný, mohl by tyto benefity narušit.

Samozřejmě by však s sebou přinesl širokou paletu jiných pozitiv. S malou obrazovkou na prstenu by bylo možné rychle zjistit například údaje o srdečním tepu či stresu bez nutnosti otevírat mobilní aplikaci. Teoreticky by také mohl usnadnit interakce s oznámeními či příchozími hovory.

Prohlásit, že příští Galaxy Ring nabídne displej, by bylo velice odvážné tvrzení. Patenty sice svým způsobem mohou odrážet záměry společnosti, avšak mohou tak činit v horizontu několika let. Jinými slovy: pokud Samsung vůbec někdy vydá chytrý prsten s displejem, rozhodně se tak nemusí stát příští rok. Ve hře tato varianta nicméně je a mělo by se s ní počítat.

Pořídili byste si Samsung Galaxy Ring s displejem?

Zdroj: 91mobiles