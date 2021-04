Poté, co jsme vám přinesli několik článků odkrývajících model Galaxy Quantum2 jej Samsung konečně oficiálně představil. Jedná se o nástupce loňského modelu Galaxy A Quantum a očekává se, že se bude v Evropě prodávat pod označením Galaxy A82. Jak jsme již mohli zaregistrovat z předchozích úniků, telefon není tak extravagantní jako Galaxy A80. To ale neznamená, že by nestál za pozornost. Právě naopak.

Samsung Galaxy Quantum2 oficiálně

Přední stranu tohoto telefonu pokrývá 6,7″ Super AMOLED displej s rozlišením 3200 x 1440 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz. Nachází se v něm tradiční průstřel uprostřed, ve kterém nalezneme 10 MPx selfie kamerku. Na zádech se nachází modul se třemi různými snímači, které se rozhodně nenechají zahanbit. Hlavní fotoaparát disponuje rozlišením 64 MPx a nechybí ani 12 MPx ultraširoký snímač nebo 5 MPx hloubkový senzor.

Potvrzen byl také spekulovaný čipset. Skutečně tedy pod kapotou tiká Qualcomm Snapdragon 855 Plus, což je starší vlajkový čipset. Nedá se ale říct, že by byl i na dnešní poměry nějak zastaralý a výkon mu rozhodně nechybí. Dopomáhá mu 6 GB RAM a 128 GB úložiště. Výdrž pak dostala na starost 4 000 mAh baterie s podporou 25 W nabíjení, ovšem v balení se nachází pouze 15 W adaptér.

Samsung Galaxy Quantum 2 Unboxing Video Leak

Dle webu mysmartprice je prodejním tahákem čip QRNG, který generuje náhodná čísla a slouží pro bezpečnější placení. S největší pravděpodobností se ale do globální verze nedostane. Telefon bude k dispozici za 699 600 KRW, což je 13 500 korun. Dá se ale čekat, že u nás bude telefon o něco dražší a bude tak konkurovat telefonům jako Galaxy S20 FE.

Co na nástupce Galaxy A80 říkáte?