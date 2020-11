Galaxy Note20 ve verzi FE? Ukazují na něj zajímavé chyby na webu

Během podzimního Galaxy Unpacked jihokorejský Samsung prozradil, že modely FE (tedy Fan Edition) můžeme očekávat minimálně jednou do roka. Co to znamená? Že společnost vezme špičkový a drahý vlajkový telefon, prozkoumá názor trhu a k radosti fanoušků vyrobí levnější mobil splňující základní požadavky. Stalo se tak letos v případě Galaxy S20 FE, který je velmi oblíbený. U kterých mobilů čekat to samé? Samozřejmě se nabízí další přístroje z řady S, plánované v podobě vlajkových modelů někam na leden/únor. Ve vzduchu ale visí i spekulace, že se FE verze dočkáme i u modelu Galaxy Note20. Ukazují na to dost zvláštní indicie.

Jde vlastně o chyby nalezené na oficiálních webech Samsungu. Na brazilské verzi stránek se objevuje zmínka o specifikacích modelu Note20 FE v místě, kde se probírá Galaxy S20 FE. Náhoda a překlep? Zdá se. Nicméně stejný se stal také v kódu hlavní stránky ke Galaxy S20 FE, což by zase byla chyba někoho dalšího, kdo za obsah zodpovídá. Může jít o náhodné a nezávislé mýlky, které jsou falešnou stopou. Nicméně vzhledem k tomu, že více než jeden člověk dokázal takový název mobilu omylem napsat, je klidně možné, že už je předmětem interních debat. Rádi si počkáme na to, zda je to pravda. Fanoušky Samsungu, řady Galaxy Note20 i zájemce o FE varianty by potvrzení této spekulace jistě potěšilo.

Co by podle vás měl splňovat Note20 FE?

Zdroj: sammobile